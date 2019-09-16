Лукашенко пообещал вернуться к вопросу о компенсации РФ за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет агентство «Белта».

«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали», — сказал Лукашенко.

В настоящее время Белоруссия получает нефть из России по льготной цене. Значительная часть нефтепродуктов из российского сырья поступает на продажу, потому что они избыточны для внутреннего рынка. Так, самой Белоруссии нужно порядка 6 млн т нефти, а перерабатывается в стране более 20 млн т.

В основе возникших разногласий между Москвой и Минском лежит большой налоговый маневр, который, среди прочих изменений, подразумевает снижение экспортной пошлины на нефтепродукты до нуля к 2024 году.

Лукашенко уверен, что для его страны установлена слишком высокая цена на голубое топливо — $129 за тысячу кубометров. Кроме того, в Белоруссии опасаются, что планы российской стороны к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых повлияют на стоимость черного золота для соседнего государства. Белоруссия хочет получить компенсацию в случае финансовых потерь, которые она оценивает в $11 млрд за шесть лет.