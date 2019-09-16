National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне

Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest. В июле российские вооруженные силы заключили контракт на поставку 76 таких самолетов до 2028 года. Это, как отмечает издание, может быть лишь первым шагом, а в будущем темпы производства могут увеличиться.

Как отмечает издание, Су-57 «под завязку начинен новейшими технологиями», разработка которых требует больших затрат. И хотя российский оборонный бюджет достаточно велик, он не сравнится с советским: СССР мог позволить себе закупки сотен истребителей-предшественников Су-57 — Су-27. Когда процесс разработки и доработки последних был завершен, их стали производить со скоростью 60 единиц в год.

Автор материала отметил, что не стоит пренебрежительно относиться к контракту на закупку 76 истребителей. После тог, как вооруженные силы получат и протестируют первые из этих машин, возможно, в контракт будут внесены изменения. Кроме того, возможно, стоимость этого истребителя снизится, после того как Россия найдет иностранного покупателя.

1 сентября глава «Рособоронэкспортf» Александр Михеев заявил, что во время авиасалона МАКС-2019 иностранные посетители проявили большой интерес к самолету Су-57Э.

Истребитель пятого поколения осмотрели президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.