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Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор». На кадрах видны взлет и посадка, а также выполнение экипажем сложнейших элементов, в ходе которых самолет буквально крутится в воздухе.

О том, где и когда был снят ролик, не сообщается.

27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший Международный авиационно-космический салон 2019 года (МАКС-2019) вместе с российским лидером Владимиром Путиным, выразил заинтересованность в покупке Су-57.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

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