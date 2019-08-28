Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор». На кадрах видны взлет и посадка, а также выполнение экипажем сложнейших элементов, в ходе которых самолет буквально крутится в воздухе.

О том, где и когда был снят ролик, не сообщается.

27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший Международный авиационно-космический салон 2019 года (МАКС-2019) вместе с российским лидером Владимиром Путиным, выразил заинтересованность в покупке Су-57.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.