Сеул накажет ведомства за «неправильное» название Японского моря

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вынес дисциплинарное взыскание трем правительственным организациям за официальное использование названия «Японское море» вместо «Восточное море», как принято называть его в республике. Об этом 16 сентября заявила на брифинге в Сеуле представитель администрации главы государства Ко Мин Чжун, передает корейское агентство Yonhap.

«Президент Мун сделал строгое предупреждение соответствующим правительственным организациям. Управление по аудиту министерства примет меры после расследования», — сказала она. По словам представительницы администрации корейского лидера, речь идет о трех организациях, подчиняющихся министерству сельского хозяйства. Ранее эти три ведомства — лесоводства, животноводства и продовольствия — на своих официальных сайтах использовали название «Японское море».

Южная Корея 25 августа 2019 года начала военные учения в районе спорных с Японией островов Такэсима (Токто) в Японском море. Обычно они проводятся два раза в год, в июне и декабре, но в этом году были перенесены из-за растущего торгового спора с Японией. В конце августа японское правительство заявило Республике Корея протест по факту посещения ее депутатами Токто. На эти острова, контролируемые Сеулом, претендует Токио. 30 августа депутаты сообщили, что совершат визит в знак протеста против претензий японской стороны на эти острова.

Южная Корея и КНДР с начала 1990-х годов требуют переименовать Японское море в Восточное. ТАСС отмечает, что Международная гидрографическая организация призывает Токио прийти к компромиссу с Сеулом и Пхеньяном по этой проблеме. По данным «РИА Новости», южнокорейское посольство в Москве около 10 лет назад рассылало в СМИ письма, указывая «правильное» с точки зрения Сеула название моря между Корейским полуостровом и Японией. На картах России это море обозначено как Японское.