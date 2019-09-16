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Сеул накажет ведомства за «неправильное» название Японского моря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вынес дисциплинарное взыскание трем правительственным организациям за официальное использование названия «Японское море» вместо «Восточное море», как принято называть его в республике. Об этом 16 сентября заявила на брифинге в Сеуле представитель администрации главы государства Ко Мин Чжун, передает корейское агентство Yonhap.

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«Президент Мун сделал строгое предупреждение соответствующим правительственным организациям. Управление по аудиту министерства примет меры после расследования», — сказала она. По словам представительницы администрации корейского лидера, речь идет о трех организациях, подчиняющихся министерству сельского хозяйства. Ранее эти три ведомства — лесоводства, животноводства и продовольствия — на своих официальных сайтах использовали название «Японское море».

Южная Корея 25 августа 2019 года начала военные учения в районе спорных с Японией островов Такэсима (Токто) в Японском море. Обычно они проводятся два раза в год, в июне и декабре, но в этом году были перенесены из-за растущего торгового спора с Японией. В конце августа японское правительство заявило Республике Корея протест по факту посещения ее депутатами Токто. На эти острова, контролируемые Сеулом, претендует Токио. 30 августа депутаты сообщили, что совершат визит в знак протеста против претензий японской стороны на эти острова.

Южная Корея и КНДР с начала 1990-х годов требуют переименовать Японское море в Восточное. ТАСС отмечает, что Международная гидрографическая организация призывает Токио прийти к компромиссу с Сеулом и Пхеньяном по этой проблеме. По данным «РИА Новости», южнокорейское посольство в Москве около 10 лет назад рассылало в СМИ письма, указывая «правильное» с точки зрения Сеула название моря между Корейским полуостровом и Японией. На картах России это море обозначено как Японское.

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