Токио заявил протест Сеулу из-за посещения депутатами спорных островов

Правительство Японии заявило протест Южной Корее после посещения депутатами республики островов Такэсима (Токто) в Японском море. Острова контролируются Сеулом, но на них претендует Токио.

«Это является совершенно неприемлемым и вызывает крайнее сожаление», — приводит в субботу, 31 августа, ТАСС слова представителя японского правительства. Протест передан южнокорейской стороне по дипломатическим каналам.

Группа южнокорейских парламентариев посетила спорные острова в субботу утром. Накануне депутаты заявили, что визит будет совершен в знак протеста против претензий Японии на Токто, отмечает агентство Kyodo.

Неделю назад Южная Корея начала военные учения в районе спорных с Японией островов Токто. Они проводятся два раза в год, обычно в июне и декабре, но в этом году они были перенесены на фоне растущего торгового спора с Японией.

2 августа правительство Японии заявило о решении исключить Республику Корея из списка стран, на которые распространяются минимальные ограничения при покупке высокотехнологичной продукции и технологий. Речь идет о 1,2 тыс. наименованиях продукции двойного назначения.

Официально Токио мотивировал свои действия «утратой доверия» к давнему партнеру — японцы заподозрили, что Сеул экспортирует товары двойного назначения в КНДР.