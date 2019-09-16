Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений

Большинство россиян, которые на сегодняшний день не имеют сбережений, готовы начать копить при доходе свыше 35 тыс. рублей на каждого члена семьи. Об этом 16 сентября пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный СК «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие».

Так, 16,9% заявили, что им будет комфортно откладывать деньги при доходе 35–45 тыс. рублей. Более 45 тыс. рублей необходимо 27,1% опрошенных, более 55 тыс. рублей — 20,9%.

При этом 17,5% респондентов ответили, что смогут начать копить при доходе в 25–35 тыс. рублей, 10,6% — при 15–25 тыс. рублей, а 1,8% — при 10–15 тыс. рублей. Еще 0,6% опрошенных достаточно менее 10 тыс. рублей для появления сбережений.

Как правило, россияне копят на черный день (23,9%), на путешествия и покупку крупной бытовой техники, а также на квартиру (по 16,2%). Еще 12,1% ответили, что откладывают на оплату обучения детей, 7,8% — на машину, а 6,5% — на пенсию. 4,2% опрошенных делают сбережения на открытие собственного бизнеса.

Размер откладываемой суммы зачастую составляет 5–10% от ежемесячного дохода, реже — менее 5%. По данным опроса, большинство респондентов (35%) смогли накопить от двух до пяти окладов. При этом 59% россиян не имеют никаких сбережений, а среди тех, кто откладывает, 32,4% делают это нерегулярно. Кроме того, почти треть россиян хранят свои деньги в нацвалюте, а каждый десятый — в иностранной валюте (10%), уточняет «Газета.ру».

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному ранее в сентябре, большинство жителей РФ (66%) считают, что сейчас лучше сберегать средства, чем тратить. 47% опрошенных предпочитают класть в банк, а 32% наоборот, призвали забрать деньги из банков, если они там лежат.