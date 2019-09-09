Почти две трети россиян предпочли делать сбережения

В настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить. В этом уверены две трети россиян (66%), сообщило в понедельник, 9 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 23% граждан придерживаются обратного мнения.

Кроме того, 47% опрошенных предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что если они там лежат, то их оттуда лучше забрать.

При этом около трети россиян — 33% — заявили, что у них нет сбережений.

2 сентября стало известно, что доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%. Центробанк объясняет эту тенденцию растущей доходностью долгосрочных сбережений. В среднем в банках из топ-10 на шесть месяцев деньги можно разместить под 5,3%, а на срок более года — под 6,3%.