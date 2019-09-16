Прямой эфир

Трех работников реабилитационного центра арестовали в Ленобласти

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Троих подозреваемых арестовали по уголовному делу о незаконном лишении свободы людей в частных реабилитационных центрах в Ленинградской области.

Остров спасения: как живет уникальный реабилитационный центр для наркоманов в Подмосковье
Каждый наркоман когда-либо перестает употреблять. Некоторым это удается при жизни

Как говорится в сообщении Следственного комитета в воскресенье, 15 сентября, всего по подозрению в совершении преступления задержаны пять человек.

Четвертому подозреваемому избран домашний арест, еще одному фигуранту дела следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает RT.

По версии следствия, они навязывали гражданам, страдающим от алкогольной и иных зависимостей, услуги по якобы их медицинской реабилитации.

Людей помещали в частные дома с нарушениями санитарных норм и удерживали там насильно, навязывая родным за деньги необходимость длительного содержания.

Ранее стало известно, что восстановлением пациентов после тяжелых заболеваний займутся новые специалисты — врачи-реабилитологи, медицинские логопеды, эрготерапевты и кинезотерапевты.

Минздрав предложил с 2020 года создать в стационарах мультидисциплинарные бригады, в состав которых войдут специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Северной Осетии врач пришел на работу пьяным и был уволен
Врачи больницы Великого Новгорода отказались от переработок из-за низкой оплаты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019