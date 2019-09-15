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В Северной Осетии врач пришел на работу пьяным и был уволен

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В городе Моздок Северной Осетии врача поликлиники уволили после того, как он появился на рабочем месте в пьяном виде и давал пациентам странные назначения. Об этом в воскресенье, 15 сентября, минздрав республики сообщил в соцсети Instagram.

«Руководством министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача, несмотря на все его заслуги, опыт и знания!» — говорится в тексте.

В министерстве отметили, что никто не имеет права нарушать нормы трудового законодательства. А жителей Северной Осетии попросили сообщать о подобных случаях на телефон горячей линии минздрава.

Скандал разгорелся накануне после появления в Сети видеозаписи, которую очевидцы сделали в моздокской поликлинике. На кадрах видно, что травматолог вел прием пациентов в состоянии алкогольного опьянения. Автор ролика утверждает, что врач прописал их ребенку мазь и сказал наносить ее на гипс.

В апреле похожая история произошла с сотрудником больницы № 2 города Дзержинска Нижегородской области. Медик также был уволен.

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