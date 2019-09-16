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Лидер группы The Cars скончался в США

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Фото: Global Look Press/Michael Quan
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Лидер американской группы The Cars Рик Окасек ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Отмечается, что тело музыканта было найдено его женой, бывшей топ-моделью Паулиной Поризковой в их таунхаусе на Манхэттене. По предварительным данным, он умер от естественных причин.

The Cars были основаны Риком Окасеком и Бенджамином Орром в Бостоне в 1976 году. Коллектив был особенно популярен в начале 1980-х, являлся одним из лидеров «новой волны». The Cars продали более 23 млн альбомов в Соединенных Штатах. В апреле прошлого года группа попала в американский Зал славы рок-н-ролла.

13 сентября стало известно, что в возрасте 70 лет скончался американский певец и композитор Эдди Мани. Музыкант прославился в середине 1980-х после выхода песен Baby Hold On и Two Tickets to Paradise. За всю карьеру он записал 11 альбомов.

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