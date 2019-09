Американский певец Эдди Мани скончался в возрасте 70 лет

Американский певец и композитор Эдди Мани скончался в США в возрасте 70 лет. Об этом 13 сентября сообщает Variety со ссылкой на семью музыканта.

По словам семьи Мани, певец умер рано утром. «Мы рады, что он будет жить вечно благодаря своей музыке», — говорится в сообщении родственников.

В издании отметили, что незадолго до смерти у Мани констатировали четвертую стадию рака пищевода. В 2018 году на телевидении вышло реалити-шоу Real Money, рассказывающее о семействе Мани и борьбе певца за свою жизнь после диагноза.

Мани прославился в середине 1980-х после выхода песен Baby Hold On и Two Tickets to Paradise. За всю карьеру он записал 11 альбомов.

7 июня стало известно, что в возрасте 77 лет скончался американский блюзмен Малкольм Джон Ребеннэк, известный под псевдонимом Доктор Джон. Певец был членом Зала славы рок-н-ролла, он шесть раз становился обладателем музыкальной премии «Грэмми», а также создал уникальный музыкальный стиль, являясь ярким представителем джаза, блюза и психоделического рока. Всего за свою карьеру он выпустил более 20 альбомов.