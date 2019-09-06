Гитарист Дэн Уорнер умер возле сцены после концерта

Гитарист Дэн Уорнер умер в возрасте 65 лет от сердечного приступа после выступления в своем любимом баре Shenanigans в Голливуде, пишет издание Billboard.

Отмечается, что инцидент произошел 4 сентября в баре Shenanigans в Голливуде. Уорнер отыграл концерт, а после окончания выступления рухнул замертво, едва спустившись со сцены. Точные причины смерти пока не называются.

Музыкант работал в прошлом с целым рядом именитых артистов, в том числе с Майклом Джексоном, Мадонной и Шакирой. Также он был удостоен музыкальной премии «Грэмми» и являлся обладателем четырех наград Latin Grammy.

17 марта за день до своего 67-летия скончался гитарист Берни Торме, известный по своему сотрудничеству с рок-музыкантом Оззи Осборном.