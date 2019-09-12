Прямой эфир

Ушел из жизни кумир Курта Кобейна музыкант Дэниел Джонстон

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский музыкант Дэниел Джонстон, поклонником которого себя называли Курт Кобейн и Том Уэйтс, скончался в США в возрасте 58 лет. Об этом сообщил бывший менеджер артиста изданию The Austin Chronicl.

Отмечается, что тело музыканта было найдено в его доме в городке Уоллер, штат Техас. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Недавно Джонстон был выписан из больницы, где лечил заболевание почек.

Еще в молодости Джонстону был поставлен диагноз — маниакально-депрессивный психоз и шизофрения, и это было постоянной проблемой на протяжении всей его жизни. Музыкант объявил о своем уходе со сцены в 2017 году, сославшись на проблемы со здоровьем.

Джонстон стали известен в 1980-х. Он записал 17 альбомов, большинство из которых на кассеты у себя дома. Его простая, искренняя и детская музыка была почитаемой и очень влиятельной. Его песни исполняли группы Nirvana и Pearl Jam, а также Том Уэйтс и Бек Хэнсен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер гитарист Ареты Франклин и соратник Rolling Stones
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019