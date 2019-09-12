Ушел из жизни кумир Курта Кобейна музыкант Дэниел Джонстон

Американский музыкант Дэниел Джонстон, поклонником которого себя называли Курт Кобейн и Том Уэйтс, скончался в США в возрасте 58 лет. Об этом сообщил бывший менеджер артиста изданию The Austin Chronicl.

Отмечается, что тело музыканта было найдено в его доме в городке Уоллер, штат Техас. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Недавно Джонстон был выписан из больницы, где лечил заболевание почек.

Еще в молодости Джонстону был поставлен диагноз — маниакально-депрессивный психоз и шизофрения, и это было постоянной проблемой на протяжении всей его жизни. Музыкант объявил о своем уходе со сцены в 2017 году, сославшись на проблемы со здоровьем.

Джонстон стали известен в 1980-х. Он записал 17 альбомов, большинство из которых на кассеты у себя дома. Его простая, искренняя и детская музыка была почитаемой и очень влиятельной. Его песни исполняли группы Nirvana и Pearl Jam, а также Том Уэйтс и Бек Хэнсен.