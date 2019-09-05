Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Певец Юрий Петерсон, известный как исполнитель песни «Снег кружится», умер на 72-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание, рассказала его вдова Татьяна Путра.

Заболевание было выявлено буквально за месяц до смерти музыканта, передает агентство городских новостей «Москва».

Прощание с Петерсоном и гражданская панихида пройдут в понедельник, 9 сентября.

Юрий Петерсон родился в Риге. С 1968 года работал солистом Москонцерта. Работал в ансамблях «Самоцветы», «Пламя», «Веселые ребята». Был первым исполнителем песен «На дальней станции сойду», «Последняя электричка», «Идет солдат по городу» и других. Также играл на многих инструментах и сочинял музыку.