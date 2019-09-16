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Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самую большую долю семейного бюджета на жилищно-коммунальные услуги тратят жители Камчатки и Колымы (до 14%), а меньше всего в Ингушетии и Дагестане (до 5%). Об этом свидетельствуют данные рейтинга «РИА Новости».

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Согласно исследованию, в среднем семьи тратят 9,6% бюджета на услуги ЖКХ — около 4,4 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что данный показатель вырос на 4% по сравнению с 2017 годом.

В денежном эквиваленте в Камчатском крае доля расходов составляет более 9,7 тыс. рублей в месяц. Наименьший показатель в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в республике Алтай — 2374 рубля, но в процентном соотношении это 7,7% от бюджета, поэтому регион в рейтинге только на девятом месте.

В лидирующем в исследовании Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ составляют 4,6% (2445 рублей). Эксперты считают, что позиции регионов в рейтинге могут быть объяснены уровнем тарифов, доходов, а также природно-географическими причинами и долей населения, проживающего в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ.

11 сентября сообщалось, что месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9 и 11% соответственно.

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