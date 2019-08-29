В Хакасии выявили нарушения в работе местных органов сферы ЖКХ

Прокуратура Хакасии выявила нарушения в работе ряда исполнительных органов республики по исполнению полномочий в сфере ЖКХ. Об этом говорится на сайте ведомства в четверг, 29 августа.

Так, долгое время бездействуют сразу два органа, созданные республиканским правительством — Координационный совет по развитию энергетики и Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе республики.

Ситуация с увеличивающейся задолженностью по ЖКХ местными властями никак не решается. Более того, госконтроль за регулированием тарифов также не ведется.

В документе, направленном на разрешение кризисной ситуации в отопительный сезон, не были прописаны источники финансирования предлагаемых мер, а в графике погашения долгов за электроэнергию не были обозначены сроки и суммы.

Также отсутствует ряд правовых актов, в том числе регламенты об утверждении инвестиционных программ ряда субъектов электроэнергетики и о представлении отчетов по реализации программы в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместе с тем нормативы накопления ТКО на одного человека не соответствуют требованиям законодательства.

Кроме того, плановые и внеплановые проверки реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики не ведутся — контроль осуществляется лишь в форме анализа отчетов об их исполнении.

Местные жители неоднократно сообщали о нарушениях при начислении платы за энергоснабжение, однако их жалобы рассматривал один из отделов минстроя Хакасии, не уполномоченный на это. Проверки по фактам обращений жильцов не проводились, какие-либо меры на устранение нарушений не принимались.

«По всем выявленным нарушениям прокурором Республики Хакасия главе Республики Хакасия — председателю правительства Республики Хакасия внесено представление, рассмотрение которого поставлено на контроль», — говорится в сообщении.

Ранее власти Хакасии решили поднять тарифы на услуги ЖКХ, чтобы не сорвать отопительный сезон. При этом если в среднем по стране фиксируется рост на 3% в год, то в Хакасии — на 15%.