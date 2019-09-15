РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом, даже если контракт не будет заключен, оператор украинской газотранспортной системы должен будет выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые российский «Газпром» сможет выкупать и осуществлять с их помощью краткосрочное и среднесрочные поставки.

У «Газпрома» уже есть подобный опыт, добавил эксперт. С 1 января по 12 марта 2019 года компания поставляла газ в Армению через газотранспортную систему Грузии, не имея при этом этом контракта с Тбилиси. «Газпром» выкупал транзитные мощности через аукционную систему.

19 сентября в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча на министерском уровне, в которой примут участие представители Евросоюза, Украины и России. Зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что ЕК будет добавиться долгосрочного транзитного контракта для Киева.

31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В начале 2020 года планируется также завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», который пойдет в обход Украины, в связи с чем существует риск, что газотранспортная система страны окажется невостребованной. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора на прежних финансовых условиях. «Газпром», в свою очередь, готов продолжить краткосрочное сотрудничество с Украиной до 2020 года.