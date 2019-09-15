Джеймс Ганн опубликовал актерский состав «Отряда самоубийц – 2»

Режиссер фильма «Отряд самоубийц – 2» Джеймс Ганн обнародовал список актеров, которые примут участие во второй части боевика. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

К своим ролям вернутся Марго Робби (Харли Квинн), Джей Кортни (Капитан Бумеранг), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Виола Дэвис (доктор Аманда Уоллер).

Кроме того, в работе над картиной будут принимать участие Идрис Эльба и режиссер Тайка Вайтити.

В публикации Ганна не указаны имена Уилла Смита в роли Дэдшота, Джареда Лето в образе Джокера, Чародейки в исполнении Кары Делевинь и многих других актеров, которые были задействованы в первой части фильма.

О том, что Смит не будет исполнять роль наемного убийцы Дэдшота в сиквеле супергеройского боевика «Отряд самоубийц», стало известно в феврале текущего года.

В образе Дэдшота Уилл Смит впервые появился в 2016 году в первой части картины. Вместе с тем, как отмечает «Газета.ру», актер не заключал контракт, предполагающий его участие в «Отряде самоубийц – 2». К настоящему моменту получено подтверждение о том, что актер к проекту не вернется.

Сценаристом продолжения «Отряда самоубийц» стал Джеймс Ганн, ранее работавший с Disney над фильмом «Стражи галактики». Премьера фильма намечена на 6 августа 2021 года.