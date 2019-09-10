Оно там правит бал: сиквел классического хоррора стал лидером проката

Критики и зрители в очередной раз разделились. Сиквел ужастика «Оно» вызвал множество нареканий у профессионалов. Тем временем российская база ЕАИС свидетельствует, что у фильма ошеломительный успех в прокате: 552 млн рублей за первый уикенд.

Хоррор «Оно», вышедший в сентябре 2017 года, показал в первый уикенд сборы в 403 млн, хотя сеансов у него было меньше — 24 тыс. У «Оно 2» их было целых 44 тыс. — 52% от общего числа всех сеансов за прошедший уикенд. Получается, что индустрия была настолько уверена в успехе фильма, что выделила ему половину всей репертуарной сетки, и это при возрастном ограничении до 18 лет. Правда, стоит отметить, что у оригинала в первый уикенд была запредельная средняя посещаемость в 60 человек на сеанс, а у сиквела, хотя и тоже очень высокая для фильма ужасов, но всё же меньше — 45 человек на сеанс.

— Безусловно, киносети ожидали хорошей кассы от хоррора «Оно 2», и главная причина тому — впечатляющий успех первой части, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Релиз 2017 года заработал более миллиарда рублей, и есть все шансы полагать, что продолжение соберет еще больше. Во второй части в роли повзрослевших героев снялись голливудские звезды Джеймс Макэвой и Джессика Честейн. Кроме того, на большом экране появился и сам Стивен Кинг. Детские страхи продолжают преследовать нас и во взрослой жизни. Очевидно, Мускетти удалось дать вторую жизнь экранизации Стивена Кинга, она современна и созвучна интересам публики.

Разница между остальными фигурантами кассового топа на фоне успеха «Оно 2» кажется почти символической, однако есть нюансы. Прежде всего стоит отметить удачный старт картины «Одесса» Валерия Тодоровского: у нее трудный для отечественного проката жанр ретродрамы и это авторское кино. Тем не менее фильму удалось занять второе место в российском бокс-офисе, набрав 31 млн рублей. Его посмотрели 111 тыс. зрителей.

— «Одесса» — не про национальный колорит, а про отношения людей, и сделана с таким светом и теплом, что не может не очаровать зрителя, — отметила Ольга Зинякова. — Кроме того, это лучшая актерская работа Ярмольника. «Одесса» получила хорошие отзывы критики, и у нее будет возможность встретить своего зрителя за пределами стартового уикенда.

Третье место с результатом 22,6 млн заняла семейная анимация «Королевские каникулы». Ольга Зинякова считает, что в альтернативном контенте, который раньше практически не интересовал крупные студии, сейчас виден потенциал. Пока говорить про серьезную конкуренцию мейджоров и небольших прокатчиков поспешно, однако арт-направление набирает обороты. «Королевские каникулы» — один из таких примеров, и он стартовал на уровне ожиданий.

На четвертой позиции — «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. Маленьким количеством сеансов, менее 2,5 тыс., он всё равно собрал свои 19 млн, а его общая касса уже превысила в России миллиард. Подобного результата не было ни у одного предыдущего релиза этого мастера.

— Существующий бокс-офис далеко не предел, — уверена эксперт. — Фильм Тарантино еще не один месяц будет собирать кассу.

Пятое место — у лидера прошлого уикенда, тоже хоррора, «Я иду искать». Хотя казалось, рядом с «Оно 2» у собрата по жанру не может быть никаких шансов. И всё же 17 млн рублей в неравном поединке картина выцарапала.

Хедлайнером нынешней недели в списке премьер будет «Щегол» — голливудская экранизация романа Донны Тартт. В 2014 году книга получила Пулитцеровскую премию и более пяти лет добиралась до экранов. В фильме снялись Энсел Элгорт, Николь Кидман, Люк Уилсон, Сара Полсон и Финн Вулфард. Еще один любопытный релиз — авантюрная комедия «Стриптизерши», где привлекательным фактором для зрителя станет участие Дженнифер Лопез. Главным семейным фильмом недели будет «Дорогой папа» Михаила Расходникова. Есть также много новинок в сегменте ограниченного проката. Прежде всего восстановленный киноведом Николаем Изволовым фильм Дзиги Вертова «Годовщина революции» 1918 года, долгое время считавшийся утерянным.