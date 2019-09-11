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В Сети появился трейлер фильма «Смотри» с Джейсоном Момоа

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Фото: Chernin Entertainment
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В Сети опубликован первый трейлер постапокалиптического сериала «Смотри» со звездой «Игры престолов» Джейсоном Момоа. Ролик доступен на канале Apple TV на видеохостинге YouTube.

Сюжет сериала расскажет о том, как в будущем неизвестный вирус уничтожил большую часть человечества и лишил выживших возможности видеть, пишет «Федеральное агентство новостей».

40-летний американский артист Джейсон Момоа исполнил роль Баба Воссы — отца двух близнецов, появившихся на свет спустя 100 лет после глобальной катастрофы, Дети родились зрячими, и поэтому отцу предстоит защитить и от королевы, стремящейся расправиться с новорожденными, пишет REGNUM.

Фэнтезийное шоу «Смотри» американская компания Apple анонсировала еще в марте 2019 года. Сериал предназначен для ее нового видеосервиса Apple TV+.

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