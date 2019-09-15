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СМИ заявили о возможном принятии важных решений на встрече в Минске по Украине

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Фото: ТАСС/Александр Река
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На контактной группе по Украине в Минске, которая состоится 18 сентября, может быть принят ряд важных решений, в том числе согласование «дорожной карты» для исполнения основных условий Минских соглашений. Об этом в воскресенье, 15 сентября, «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Есть все предпосылки для того, чтобы достичь компромисса в вопросе первого этапа обмена пленными между Киевом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей по формуле «200 на 70», а также выработать условия полного безоговорочного разведения сил на двух последних пилотных участках — в Петровском и Золотом», — поделился собеседник агентства.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрабатывает карту выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

В 2015 году лидеры России, Украины, Германии и Франции согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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