Пассажиров неисправного Як-42 отправят из Красноярска двумя бортами

Пассажиров самолета Як-42, аварийно севшего в Красноярске из-за отказа правого двигателя, отправят к местам назначения двумя бортами. Об этом сообщили в аэропорту краевого центра.

«Пассажиров разделили», — приводит в воскресенье, 15 сентября, «РИА Новости» сообщение авиаузла. В Омск самолет вылетит в 16:35 (12:35 мск), в Уфу борт вылетит в 17:30 (13:30).

Ранее в воскресенье Як-42 совершил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, лайнер выполнял рейс из Талакана в Уфу. Всего на борту судна находились 116 пассажиров и восемь членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.