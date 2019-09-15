Гейджи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гейджи одержал победу над соотечественником Дональдом Серроне на турнире UFC Fight Night 158 в канадском Ванкувере. Он победил нокаутом в первом раунде.

Гейджи нанес Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок, отмечает RT. Для бойца это вторая победа в UFC подряд, в то время как для Серроне — второе подряд поражение.

Всего Гейджи провел 23 боя, в 21 из которых одержал победу (18 — нокаутом) и потерпел два поражения. В рейтинге UFC в легком весе он занимает пятое место.

7 сентября американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире в Абу-Даби.