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Гейджи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Kyle Terada
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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гейджи одержал победу над соотечественником Дональдом Серроне на турнире UFC Fight Night 158 в канадском Ванкувере. Он победил нокаутом в первом раунде.

Гейджи нанес Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок, отмечает RT. Для бойца это вторая победа в UFC подряд, в то время как для Серроне — второе подряд поражение.

Всего Гейджи провел 23 боя, в 21 из которых одержал победу (18 — нокаутом) и потерпел два поражения. В рейтинге UFC в легком весе он занимает пятое место.

7 сентября американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире в Абу-Даби.

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