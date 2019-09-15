Врачи «списали» самого опытного космонавта России

Самый опытный из действующих российских космонавтов — Федор Юрчихин был исключен из отряда главной медицинской комиссией на заседании в Центре подготовки космонавтов.

Решение врачей окончательное, его должны утвердить приказом.

Федору Юрчихину сейчас 60 лет, он пять раз летал в космос: четыре раза на российских кораблях «Союз» и один раз на американском шаттле «Атлантис». Впервые на орбите он побывал в 2002 году, всего он пробыл в космосе более 672 дней.