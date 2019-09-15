На месте снесенного ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове открыли сквер

Сквер Ангелов открыли в воскресенье, 15 сентября, на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня», где полтора года назад произошел пожар и погибли 60 человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Построенный на территории в 2 га сквер представил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который рассказал, что задачей властей было сделать здесь не место скорби, а место силы и памяти. Торжественного открытия запланировано не было.

Отмечается, что в полдень в парке начнет играть симфонический оркестр Кузбасса. Его выступление продолжится до вечера. Губернатор также выразил надежду на то, что каждый, кто побывает в сквере, поймет, как важно ценить и уважать жизнь человека, особенно жизнь ребенка.

Подготовительные инженерные работы начались зимой, в мае подрядные организации приступили к основному строительству, оно велось круглосуточно, парк был построен в рекордно короткие сроки.

«Я спросил, сколько этот парк надо строить, мне сначала сказали 2–3 года. Я сказал, нужно построить за восемь месяцев, в этих восьми месяцах была и зима», — рассказал Цивилев.

Концепция благоустройства прошла общественные слушания и была согласована с родственниками погибших, в мае власти проводили опрос общественного мнения среди родных жертв и местных жителей. Строительство сквера велось за счет средств благотворителей. Проект реализовали при поддержке Сбербанка.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты. 21 августа завершился снос сгоревшего здания и прилегающих строений.