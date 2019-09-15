Прямой эфир

На месте снесенного ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове открыли сквер

0
Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сквер Ангелов открыли в воскресенье, 15 сентября, на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня», где полтора года назад произошел пожар и погибли 60 человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Построенный на территории в 2 га сквер представил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который рассказал, что задачей властей было сделать здесь не место скорби, а место силы и памяти. Торжественного открытия запланировано не было.

Мертворожденный проект: «Зимняя вишня» была обречена на гибель в огне
Почему нельзя строить торговые центры в промпомещениях

Отмечается, что в полдень в парке начнет играть симфонический оркестр Кузбасса. Его выступление продолжится до вечера. Губернатор также выразил надежду на то, что каждый, кто побывает в сквере, поймет, как важно ценить и уважать жизнь человека, особенно жизнь ребенка.

Подготовительные инженерные работы начались зимой, в мае подрядные организации приступили к основному строительству, оно велось круглосуточно, парк был построен в рекордно короткие сроки.

«Я спросил, сколько этот парк надо строить, мне сначала сказали 2–3 года. Я сказал, нужно построить за восемь месяцев, в этих восьми месяцах была и зима», — рассказал Цивилев.

Концепция благоустройства прошла общественные слушания и была согласована с родственниками погибших, в мае власти проводили опрос общественного мнения среди родных жертв и местных жителей. Строительство сквера велось за счет средств благотворителей. Проект реализовали при поддержке Сбербанка.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты. 21 августа завершился снос сгоревшего здания и прилегающих строений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый ТРЦ построят рядом со сгоревшей «Зимней вишней» в Кемерово
Пострадавшая в «Зимней вишне» рассказала о запертых дверях магазина при пожаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019