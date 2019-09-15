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Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.

На фото видно, как артистка благодарит друга за проявленную сердечную поддержку, а также называет неравнодушным и сетует, что таких людей осталось совсем немного, пишет сайт kp.ru.

Садальский неоднократно встречался с Заворотнюк в театральных и телепроектах. Он признался, что не может решиться на звонок подруге, а также предложил ей помощь и заявил, что у него есть первоклассные врачи. Актер также отметил, что последнее сообщение доставлено еще днем, но не было прочитано.

Станислав Садальский, фото из соцсетей

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого Заворотнюк уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. 14 сентября сообщалось, что Заворотнюк частично парализовало на фоне болезни.

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