Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского премьера Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.

«Это похоже на лозунги из разряда «горы сравняем, а реки повернем вспять». Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа?» — отметил он в беседе с «Известиями» в субботу,14 сентября.

Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит. Он также добавил, что защитники природы могут негативно отреагировать на данную инициативу.

«Глобальной стратегии здесь нет. Есть похвальба и какой-то нездоровый азарт, мол, смотрите, как мы можем», — сказал депутат.

Ранее в этот же день Гончарук рассказал на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, что на Украине планируют соединить Черное и Балтийское моря. По его словам, для этого необходимо наладить конструктивные отношения с Белоруссией и Польшей и Киев уже начал этим заниматься.