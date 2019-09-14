Зеленский похвастался прекрасными отношениями с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «прекрасными» отношения Киева с Вашингтоном и поблагодарил американское руководство за решение предоставить Киеву помощь по линии Госдепа и Пентагона.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «прекрасными» отношения Киева с Вашингтоном и поблагодарил американское руководство за решение предоставить Киеву помощь по линии Госдепа и Пентагона.
Подробнее — в сюжете «Известий».