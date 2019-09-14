Четверо военных пострадали в Казахстане из-за хлопка при очистке склада

Четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего во время очистки территории сгоревшего арсенала от фрагментов боеприпасов в городе Арысь в Туркестанской области на юге Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Все пострадавшие служили на контрактной основе и выполняли работы по ликвидации последствий ЧП, которое произошло на складах военной части в Арыси 24 июня. Раненые доставлены в госпиталь минобороны Казахстана в Алматы военным бортом. По факту произошедшего начато расследование, пишет «Интерфакс».

24 июня на территории военной части в окрестностях Арыси начался пожар, ставший причиной детонации боеприпасов. Тогда в регионе был введен режим ЧС, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Потребовалась эвакуация жителей города — около 45 тыс. человек.

Сообщалось, что три человека погибли, 45 были госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после взрывов на арсенале воинской части в Арыси.