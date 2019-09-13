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Трамп объяснил оранжевый цвет своего лица

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях. По его словам, всему виной повсеместное использование энергосберегающих ламп.

«Лампочки, которые нас заставляют использовать, как по мне, в первую очередь, плохи тем, что я всё время выгляжу оранжевым», — сказал Трамп на встрече с членами Республиканской партии в городе Балтимор.

Как уточняет CNN, правило об обязательном использовании таких ламп ввела администрация предыдущего президента Барака Обамы. Однако Трамп, придя к власти, их отменил.

Образ Дональда Трампа неоднократно становился причиной для шуток. Насмешкам подвергалась его прическа, из-за которой он множество раз попадал в неловкие ситуации, и «оранжевый» загар, который в Белом доме объяснили «хорошими генами» президента.

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