Названы простые способы профилактики рака кишечника

Австралийские ученые рассказали, что порядка 35% случаев развития рака кишечника связаны с образом жизни, в том числе плохим питанием. Специалисты рассказали об основных правилах, которые помогут в профилактике данного заболевания, сообщается на сайте Medicalxpress.

В первую очередь ученые посоветовали диету с высоким содержанием клетчатки. Так, взрослым рекомендуется употреблять не менее 30 г клетчатки в день. К примеру, ее много в пшеничных отрубях, которые можно добавлять в каши, йогурты и смузи.

Также в профилактике может помочь ежедневное употребление молочных продуктов и кофе. Кроме того, доказана польза полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые содержатся в жирной рыбе.

При этом специалисты рекомендуют употреблять меньше мяса. Отмечается, что особенно вредны для кишечника говядина, телятина, баранина и свинина.

10 сентября онкологи из Оксфордского университета заявили, что употребление курицы и другого мяса птицы может повышать риск развития рака простаты, неходжкинских лимфом и злокачественной меланомы.