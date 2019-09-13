Минфин США ввел санкции в отношении бывшего инспектора полиции Уганды

Министерство финансов США ввело санкции в отношении бывшего главного инспектора полиции Уганды Кейла Кайхуры. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США включило Кайхуру в санкционный список в рамках «акта Магнитского» за «серьезные нарушения прав человека в отношении граждан Уганды». Согласно санкциям, бывшему инспектору полиции, а также его супруге и детям, запрещено въезжать на территорию американских штатов.

Кайхура занимал руководящие посты полиции Уганды с 2005 по 2018 год. В Госдепе утверждают, что он причастен к коррупционной деятельности и негуманным наказаниям.

Ранее в этот же день стало известно, что Вашингтон ввел санкции против трех хакерских группировок из КНДР.