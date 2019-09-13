Прямой эфир

Минфин США ввел санкции в отношении бывшего инспектора полиции Уганды

0
Фото: Global Look Press/Jim West/imagebroker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов США ввело санкции в отношении бывшего главного инспектора полиции Уганды Кейла Кайхуры. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США включило Кайхуру в санкционный список в рамках «акта Магнитского» за «серьезные нарушения прав человека в отношении граждан Уганды». Согласно санкциям, бывшему инспектору полиции, а также его супруге и детям, запрещено въезжать на территорию американских штатов.

Кайхура занимал руководящие посты полиции Уганды с 2005 по 2018 год. В Госдепе утверждают, что он причастен к коррупционной деятельности и негуманным наказаниям.

Ранее в этот же день стало известно, что Вашингтон ввел санкции против трех хакерских группировок из КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США ввели новые санкции против ИГ, «Аль-Каиды» и КСИР
США ввели санкции против иранских космических ведомств

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019