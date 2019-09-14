«Ожидать какой-то сыгранности рано»

Омский «Авангард» уверенно начал сезон КХЛ. Команда идет на втором месте в Восточной конференции. В ее активе две громкие выездные победы — над московским ЦСКА (3:1) в матче на Кубок открытия и хельсинским «Йокеритом» (3:1). Единственной неудачей стало разгромное поражение от череповецкой «Северстали» (1:5) в Балашихе (здесь из-за ремонта своей арены «ястребы» проводят домашние матчи уже второй сезон. — «Известия»).

Нынешних результатов команда достигла на фоне серьезных кадровых проблем. Летом, как и год назад, «Авангард» серьезно обновился. Его покинул один из сильнейших российских нападающих Илья Михеев, уехавший в НХЛ. Не был продлен контракт с капитаном команды, 37-летним защитником Евгением Медведевым. При этом в клуб пришел звездный игрок обороны Вячеслав Войнов. А из-за океана приехал талантливый форвард Никита Щербак.

Нападающий, кстати, подвергался критике со стороны СМИ во время предсезонных матчей, оказавшись в четвертом звене. Во вторничном матче против «Спартака» (3:2 в овертайме) 23-летний хоккеист набрал первое очко в сезоне. Между тем «Авангард» настигла эпидемия травм. В частности, на долгий срок выбыли одни из лучших игроков команды прошлого сезона — нападающий Денис Зернов и защитник Алексей Емелин.

В этих условиях руководство пытается усилить состав. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о скором подписании контракта с талантливым чешским форвардом из НХЛ Павлом Захой. Однако во вторник тот продлил соглашение с «Нью-Джерси Дэвилз». В связи с чем президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что сделка по этому игроку сорвалась из-за публикаций журналистов.

После игры со «Спартаком» блицинтервью «Известиям» дал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Он прокомментировал разговоры о Павле Захе и поделился мнением о трудностях с составом на старте сезона.

— Вряд ли вы недовольны стартовым результатом «Авангарда». А качество игры вас устраивает?

— Послушайте, сейчас оценивать рановато. Начало сезона, много новых игроков. И очень много травмированных. Поэтому сейчас меня больше радует атмосфера в команде. Один за всех и все за одного. Будем из этой ситуации все вместе выходить.

— Вы сказали, что в клубе много новых игроков. Сейчас сложнее, чем год назад, когда состав тоже серьезно обновился?

— Мне кажется, что в каждом сезоне — разные ситуации. Особенно при появлении такого количества новых игроков. Поэтому сейчас идет период притирки. Хоть и был проведен подготовительный период, ожидать какой-то сыгранности рановато.

— В ходе предсезонки у многих было пристальное внимание к Никите Щербаку, которого переводили из одного звена в другое. Почему так происходило?

— Ну вот, вы опять, отстаньте уже от Щербака. Хороший он парень, старается. Всё придет.

— Можете прокомментировать ситуацию с несостоявшимся переходом в «Авангард» Павла Захи? Максим Сушинский заявил, что сделку сорвали журналисты. Вы согласны с такой точкой зрения?

— Я не знаю... Спросите лучше у Сушинского (смеется).

— Но все-таки переход Захи в «Авангард» был близок?

— Всегда всё близко.