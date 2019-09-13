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Песков оценил шанс возвращения Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Вопрос о возвращении Украине кораблей, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, пока не поднимался. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Нет. Этот вопрос не затрагивался», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, обсуждалась ли эта тема на переговорах на высшем уровне после обмена заключенными между Россией и Украиной.

Говоря о том, на каких условиях Россия могла бы вернуть корабли, Песков ответил, что не готов обсуждать эту тему.

«По всей видимости, в рамках тех контактов, что сейчас существуют, этот вопрос будет поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен», — заключил пресс-секретарь президента России.

7 сентября между Киевом и Москвой состоялся обмен заключенными в формате «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись 24 моряка, задержанных во время украинской провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

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