Подрядчика определили для ремонта улицы в Орле в рамках нацпроекта

В Орле определили подрядчика, который должен отремонтировать Северную улицу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно документации, рабочие должны отремонтировать полотно проезжей части на площади 12,2 тыс. кв. м и обустроить тротуары на площади 2,3 тыс. кв. м. Также в обязанности подрядной организации входит восстановление коммуникаций, пишет InfoOrel.ru.

Стоимость работ составит 14,8 млн рублей. Контракт сейчас находится на стадии заключения.

В августе комиссия в Орле приняла Кромское шоссе и улицу Московскую, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).