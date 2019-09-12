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Дорогу Ардатов – Сатис отремонтировали в Нижегородской области

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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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В Ардатовском районе и Выксе Нижегородской области завершили ремонт трассы Ардатов–Сатис. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В четверг, 12 сентября, специалисты «Главного управления автодорог» приняли работы. В общей сложности специалисты отремонтировали 5,4 км дорожного полотна, в том числе заделали выбоины, уложили выравнивающий слой и верхний слой асфальта, пишет ИА «НьюсНН».

Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в регионе по проекту было принято 86 дорожных участков общей протяженностью 397 км.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стартовала подготовка к ремонтной кампании 2020 года.

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