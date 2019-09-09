Ремонт дорог в Калуге завершен на 65%

Степень готовности дорог, которые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляет 65% в Калуге. Губернатор Анатолий Артамонов требует завершить работы в 2019 году.

По данным министерства дорожного хозяйства, после ремонта приняты только три улицы. Еще на 11 улицах завершен ремонт, но у проверяющих остались претензии и замечания. Они должны быть устранены. Еще на 13 улицах продолжаются ремонтные работы, сообщает газета «Весть».

Губернатор потребовал, чтобы город в обязательном порядке завершил программу ремонта именно в 2019 году, чтобы выполнить обещания перед калужанами.

Ранее Артамонов потребовал усилить контроль над ходом и качеством всех дорожных работ.