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Прокуратура требует отремонтировать дороги в Нижегородской области

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Руководителю главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Евгению Васильеву направлено представление от прокуроров. В документе говорится, что трассы в Богородском районе находятся в плохом состоянии.

Необходим капитальный ремонт на участках трасс областного значения Каменки–Пруды, Букино–Выползово. Не соответствует нормативам проезжая часть на подъезде к деревне Выползово от автомобильной дороги Богородск–Афанасьево–Куликово, отмечает ИА «НьюсНН».

Прокуратура Богородска подала иск в суд. Таким образом ведомство пытается обязать ГУАД отремонтировать дороги, не внесенные в план на этот год.

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