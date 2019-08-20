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Ремонт двух магистралей в рамках нацпроекта завершен в Орле

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Комиссия в Орле приняла Кромское шоссе и улицу Московскую, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Как отметил Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством (УКХ), по поводу Комсомольской возникли замечания, которые устранит подрядчик. По улице Северной будет расторгнут контракт. Завершить ремонт объекта планируется в сентябре, передает InfoOrel.ru.

На 144 млн рублей, дополнительно выделенные из Дорожного фонда Орловской области, в рамках БКАД планируется отремонтировать улицы Пушкина и 60-летия Октября, тротуары на Московской и Комсомольской.

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