Сельские дороги ремонтируют в Орловской области

В Орловской области стартовали ремонтные работы на дорогах местного значения в четырёх поселениях Орловского района. В деревне Карпова на улице Молодёжной выполняется корчевание кустарников, вдоль дороги, проводится грейдирование. На дороге протяженностью 2 км будет выполнено обустройство асфальтового покрытия и тротуаров.

В Сабуровском сельском поселении подрядчик приступил к работам на улице Интернатной в поселке Добрый. Также начались работы на дороге местного значения протяжённостью 2,7 км «М2 «Крым» – это деревня Кузнецы, отмечает InfoOrel.ru.

В Пахомовском сельском начался ремонт автодороги местного значения «Орёл – Знаменское, ул. Знаменская и части пер. Лагерный» в деревне Болотовские Дворы, а также по улицам Санаторной и Березовой поселка Стрелецкий.