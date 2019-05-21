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Сельские дороги ремонтируют в Орловской области

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В Орловской области стартовали ремонтные работы на дорогах местного значения в четырёх поселениях Орловского района. В деревне Карпова на улице Молодёжной выполняется корчевание кустарников, вдоль дороги, проводится грейдирование. На дороге протяженностью 2 км будет выполнено обустройство асфальтового покрытия и тротуаров.

В Сабуровском сельском поселении подрядчик приступил к работам на улице Интернатной в поселке Добрый. Также начались работы на дороге местного значения протяжённостью 2,7 км «М2 «Крым» – это деревня Кузнецы, отмечает InfoOrel.ru.

В Пахомовском сельском начался ремонт автодороги местного значения «Орёл – Знаменское, ул. Знаменская и части пер. Лагерный» в деревне Болотовские Дворы, а также по улицам Санаторной и Березовой поселка Стрелецкий.

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