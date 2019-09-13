Прямой эфир

Продажу Воронежской горэлектросети отложили до ноября 2019 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Воронежа вновь продлили сроки проведения конкурса по продаже 100% акций АО «Воронежская горэлектросеть». Торги перенесли с 24 сентября на 29 октября 2019 года. Приказ подписал глава управления имущественных и земельных отношений Сергей Завьялов. Причины подобного решения не уточняются.

Акции Воронежской электросети были выставлены на продажу в мае. Стоимость — более 1,5 млрд рублей. В частности, продаются 3,148 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Торги обещают сделать открытыми по составу участников. Предложения о цене претенденты подадут в закрытых конвертах в день подведения итогов. Победит тот, кто предложит наиболее высокую цену.

Победитель обязан сохранить все рабочие места на предприятии, провести переподготовку и курсы повышения квалификации не менее 15% сотрудников, уточняет ИА «Абирег».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инвестор неудачного проекта литьевых заготовок в Воронеже запустит его снова
В Воронежской области 7 млрд рублей направили в сферу образования

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019