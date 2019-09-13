Продажу Воронежской горэлектросети отложили до ноября 2019 года

Власти Воронежа вновь продлили сроки проведения конкурса по продаже 100% акций АО «Воронежская горэлектросеть». Торги перенесли с 24 сентября на 29 октября 2019 года. Приказ подписал глава управления имущественных и земельных отношений Сергей Завьялов. Причины подобного решения не уточняются.

Акции Воронежской электросети были выставлены на продажу в мае. Стоимость — более 1,5 млрд рублей. В частности, продаются 3,148 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Торги обещают сделать открытыми по составу участников. Предложения о цене претенденты подадут в закрытых конвертах в день подведения итогов. Победит тот, кто предложит наиболее высокую цену.

Победитель обязан сохранить все рабочие места на предприятии, провести переподготовку и курсы повышения квалификации не менее 15% сотрудников, уточняет ИА «Абирег».