Инвестор неудачного проекта литьевых заготовок в Воронеже запустит его снова

В Воронеже может быть вновь запущен проект литьевых заготовок. Инвестор попытается реализовать его, но под новым именем. Для работы создано новое юридическое лицо – ООО «Воронежский завод машиностроительного литья».

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на свои источники, инициатор проекта – совладелец ООО «Техпромлит» Владимир Попов. Производство расположится по старому адресу, на площадке «Проминвеста». Объем инвестиций в проект пока неизвестен. Владимир Попов был недоступен для комментариев.

Агентство напоминает, что в 2016 году у «Техпромлита» возникли финансовые трудности. С заявлением о его банкротстве в суд обратилась компания «Воронежпромтехнологии». Сумма долга составляла 19,8 млн рублей.

В апреле 2017 года кредиторы хотели сохранить производство и подали в арбитраж заявление о применении процедуры внешнего управления на 18 месяцев. Однако в июне того же года компанию признали банкротом.