В Воронежской области 7 млрд рублей направили в сферу образования

В 2019 году система образования в Воронежской области получила финансирование объемом 7 млрд рублей. К 1 сентября в регионе построили девять школ.

Средства поступали из федерального и областного бюджетов. Благодаря финансированию в регионе построено рекордное число социальных объектов. К началу учебного года открылись девять школ, а до конца 2019 года будет введен в эксплуатацию 21 детский сад. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Кроме того, в программу капитального ремонта объектов были включены и школы. Это значит, что те учреждения, которые уже существуют, будут приведены в порядок.

Всего в области начали работу в новом учебном году 730 школ. Программы дошкольного образования реализуют 684 учреждения.