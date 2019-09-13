Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Апатитами

На станции Апатиты в Мурманской области произошла железнодорожная авария. С рельсов сошли восемь вагонов грузового состава.

Как сообщили ИА «Би-порт» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, пострадавших нет, угроза экологии также не наблюдается.

Для ликвидации последствий случившегося на место направлены восстановительные поезда из Мурманска и Кандалакши. В пресс-службе пообещали, что авария не повлияет на движение пассажирских поездов.

12 сентября сообщалось, что в результате схода с рельсов поезда в Демократической Республике Конго погибли по меньшей мере 50 человек.