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Набиуллина рассказала о вреде дешевых денег для экономики России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Включение печатного станка и дешевые деньги помешают экономическому росту России. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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«На наш взгляд, включение печатного станка и излишне дешевые деньги не помогут экономическому росту, а помешают экономическому росту», — сказала она форуме АБР «Банки России — XXI век» в пятницу, 13 сентября.

По словам Набиуллиной, конечной целью ЦБ «по всем направлениям» является поддержание экономического роста и повышение благосостояние людей, передает ТАСС.

При этом она добавила, что регулятор часто упрекают «в том, что мы не включаем печатный станок для того, чтобы поддержать экономический рост».

Ранее осуществить денежную эмиссию предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, это создало бы благоприятные условия для отдельных компаний, секторов экономики и позволило бы наращивать спрос.

Ранее в сентябре эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».

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