Газета Bild рассказала о «проклятом» наследии СССР в Германии

Наследие, оставшееся от советских войск после вывода из Германии, превратилось в обломки и развалины, на которых лежит «проклятие». Об этом 13 сентября пишет немецкий таблоид Bild.

Как говорится в статье издания, в распоряжении Берлина оказались 300 гектаров казарм. «Прокляты» они по той причине, что от них не удается избавиться.

Так, глава одной коммуны в комментарии Bild посетовал, что «все развалины находятся под охраной исторических памятников», передает «Газета.ру».

В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, регламентирующий пребывание и вывод советских войск.

Договор предусматривал, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее с конца 1990 по 1994 год.

В мае стало известно, что правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов советских солдат в Берлине.

Речь идет о мемориалах в Трептов-парке и Тиргартене. В министерстве по делам культуры и СМИ ФРГ отметили, что страна «обязалась в германо-советском договоре о соседстве от 1990 года «уважать, сохранять и поддерживать» мемориалы.