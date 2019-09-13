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Двухлетняя девочка в Белоруссии случайно задушила мать

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Фото: vk.com
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Двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля в Брестской области Белоруссии. Об этом изданию «Sputnik Беларусь» сообщил официальный представитель УСК по региону Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел в начале сентября в деревне Старое Село, где погибшая отдыхала вместе с семьей. Супруг нашел ее без сознания, зажатую стеклом передней двери автомобиля. Он разбил стекло и вызвал скорую медицинскую помощь.

Предположительно, девушка хотела достать двухлетнюю дочь из машины через окно, но девочка могла случайно нажать кнопку стеклоподъемника. Правоохранители продолжают выяснять все подробности произошедшего.

В конце августа жительница Великобритании Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора. Женщина призналась, что рассердилась и бросила устройство, попав родственнику в голову.

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