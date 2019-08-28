Посадившего сына на цепь жителя Кубани ограничили в родительских правах

В Краснодарском крае Белореченский районный суд ограничил в родительских правах местного жителя Валентина Матвиенко, который посадил сына на цепь в сарае.

«Суд вынес решение об ограничении в родительских правах жителя Белореченского района», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Суд назначил алименты на содержание ребенка и постановил ограничить общение отца с сыном, сообщает RT.

Матвиенко отметил, что не против алиментов. Но его возмутил тот факт, что бывшая жена не платила денег, пока сын проживал с ним.

«За три года она (экс-супруга. — Ред.) заплатила 20 или 22 тыс. рублей», — цитирует мужчину телеканал «360».

22 июля Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего жителя села Великовечного о незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына от первого брака. По данным следствия, он посадил мальчика на цепь в сарае и уехал со второй женой и младшим четырехлетним сыном в перинатальный центр Краснодара. Ребенку удалось выбраться. 18 июля он пришел в местный магазин с обрывком цепи с навесным замком на шее.

Родители ребенка развелись в 2011 году. Пять лет спустя по постановлению суда его забрал к себе отец.

22 августа мать мальчика Виктория Пономарчук решила забрать ребенка через суд.