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В США не согласились с выводами ООН о военных преступлениях в Сирии

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Фото: Global Look Press/Ghaith Alsayed
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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отверг выводы комиссии ООН о том, что авиаудары руководимой Вашингтоном коалиции, которые привели к гибели мирных жителей, могут являться военным преступлением. Об этом 12 сентября сообщает «РИА Новости».

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«Мы не согласны с этими заключениями», — заявил Джеффри журналистам после встречи со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсоном в Женеве. По его словам, коалиция «действует осторожно во всех военных операциях».

Днем ранее Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии сделала вывод, что руководимая штатами коалиция в ходе борьбы с террористическими группировками могла совершить военные преступления. Речь шла о гибели мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры в результате военных операций в провинции Дейр-эз-Зор. Комиссия сослалась на последствия бомбардировки 3 января, вследствие которой были уничтожены 16 мирных жителей.

8 августа в ООН заявили, что с апреля в Сирии погибли 500 мирных жителей, а около 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

7 августа сообщалось, что Анкара и Вашингтон договорились сформировать центр проведения совместных операций для реализации мер по созданию и управлению буферной зоной на севере Сирии.

4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

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