Прямой эфир

Мост через реку Обдех отремонтируют в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Печорском районе Псковской области планируют отремонтировать мост через реку Обдех. Конкурс на разработку проектно-сметной документации объявлен на портале госзакупок.

Исходя из документации, в проект включат ремонт автодороги Неелово–Кудина Гора–Печоры на участке км 18+470 — км 19+470, а также моста. При необходимости подрядчик должен предусмотреть возможность переустройства линий связи и сетей электроснабжения, пишет Псковская Лента Новостей.

Максимальная стоимость работ составит 5,8 млн рублей. Средства направят из регионального бюджета. Исполнителя планируют определить 11 октября. Реализация разработанного проекта запланирована на 2021 год.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе активные дорожные работы ведутся на участке трассы Псков–Ваулино–Торошино. Жители годами жаловались на изношенность покрытия, ямочный ремонт проблему не решал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые дорожные знаки установят в Псковской области
Волонтеры поучаствовали в восстановлении памятников истории в Печорах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019