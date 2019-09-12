Мост через реку Обдех отремонтируют в Псковской области

В Печорском районе Псковской области планируют отремонтировать мост через реку Обдех. Конкурс на разработку проектно-сметной документации объявлен на портале госзакупок.

Исходя из документации, в проект включат ремонт автодороги Неелово–Кудина Гора–Печоры на участке км 18+470 — км 19+470, а также моста. При необходимости подрядчик должен предусмотреть возможность переустройства линий связи и сетей электроснабжения, пишет Псковская Лента Новостей.

Максимальная стоимость работ составит 5,8 млн рублей. Средства направят из регионального бюджета. Исполнителя планируют определить 11 октября. Реализация разработанного проекта запланирована на 2021 год.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе активные дорожные работы ведутся на участке трассы Псков–Ваулино–Торошино. Жители годами жаловались на изношенность покрытия, ямочный ремонт проблему не решал.